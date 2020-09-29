"Dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü duvara çarpınca yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, ilçe dışında samanlık olarak kullanılan binanın duvarına çarparak yakalandı. Ehliyetine, alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu öğrenilen sürücüye, 12 bin TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu Caddesi'nde rutin uygulamadaki polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan M.T.'ye ‘dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan sürücü, kaçtı. İlçe merkezindeki kovalamanın ardından Elbistan-Çoğulhan karayoluna çıkan sürücü, jandarma ekiplerinin de desteği ile sıkıştırıldı. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Çatova Mahallesi'nde bulunan bir evin samanlık olarak bölümüne çarparak durabildi. Görevlilerin yakaladığı sürücü gözaltına alınırken, samanlıkta da ciddi hasar meydana geldi.

Trafik polisleri, yaptıkları kontrolde sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğunu tespit etti. Sürücüye, 6 bin 12 TL'si ‘drift yapmak' suçundan olmak üzere toplamda 12 bin TL idari para cezası kesildi.