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Dur ikazına uymadı köprüden aşağı uçtu

Kahramanmaraş’ta polisin "dur" ikazına uymayarak ters yöne girip köprüden aşağı uçan otomobilden uyuşturucu maddeleri çıktı.

Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ikazına uymayarak ters yöne girip köprüden aşağı uçan otomobilden uyuşturucu maddeleri çıktı.


Olay, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan 46 DZ 825 plakalı otomobil polis ekiplerince durdurulmak istendi.


Polis ekiplerince takip edilen ve dur ihtarlarını dikkatte almayan sürücü ters şeritten yoluna devam ederken Erkenez Çayı geçmişindeki köprüden aşağı uçtu.


Kaza sonrası otomobilden inan 1 yaralı iki kişi kaçmaya başladı. Kaçan şüpheliler polis tarafından kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada paketlenmiş halde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi.


Kaza sonrası maddi hasar oluşan otomobil bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka alındı.

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