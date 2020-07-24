Duruşmaya değil savaşa gelmişler

Kahramanmaraş'ta bir d duruşmaya gelen şahısların araçlarında yapılan aramada pompalı tüfek, 8 adet sopa ve 5 adet bıçak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, adliyede görülecek yaralama davası öncesinde tarafların karşı karşıya gelecek olması nedeniyle polis geniş çaplı tedbir aldı.

Adliye içinde ve çevresinde yoğun önlem alan polis, iki taraftan birine ait 2 araç tespit etti. Adliye çevresinde şüpheli görülen araçlarda arama yapan polis, 1 adet pompalı tüfek, 7 adet fişek, 5 adet çeşitli uzunluklarda bıçak, 2'si demir 8 adet sopa ile 1 adet tahra ele geçirdi.

Araçlarda ele geçirilen malzemelerle ilgili şüpheliler Ö.Ç. (18), D.Ç. (53) ve R.K. (37) gözaltına alındı.

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından 1 sanığın tutuklu olarak yargılandığı dava yoğun güvenlik önlemleri altında tamamlandı.