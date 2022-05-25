Dut hasadı başladı

Kahramanmaraş'ta yaz mevsiminin gelmesiyle hemen her evin bahçesinde bulunan dut ağaçları meyve vermeye başladı.

Dut ağacı, şifa deposu ve doyurucu özelliğiyle bilinen dut meyvesi yaş, kuru ve pekmez olarak tüketiliyor.

Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde yetişen dut meyvesini kendi geliştirdiği yöntemle çırpan Cemal Bülbül, dutun hayır ağacı olduğunu gelip geçen herkesin yiyebileceğini söyledi. Bülbül, “Dut kuru ve yaş yenmesinin yanı sıra pekmezi de yapılıyor. İki güne bir ürün verir. Sağlığa da faydalıdır. Genellikle yol kenarlarına dikilirmiş ve gelen geçen yermiş. Burada da herkes serbestçe yiyebilir” dedi.

Ömer Yılmaz ise, “Çok şifalıdır, bura da yere dökülmemesi için çadır çekildi. Kentin her bölgesinde olur. Ayrıca kurt düşmeyen tek üründür” dedi.

Siyah ve beyaz olarak yetişen dut, kansızlığa, kalbe, kemik gelişimine, bağırsak güçlenmesine, ağız, bademcik ve boğaz iltihabı, diş eti hastalıkları ve öksürüğe karşı faydalı olduğu biliniyor