Edebiyat ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, ‘Edebiyat Ödülleri' programıyla sona erdi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe kentin protokolü, şair ve yazalar ile vatandaşlar katıldı.

Sunuculuğunu Bahadır Yenişehirlioğlu ile Mehmet Zeyd Yıldız'ın gerçekleştirdiği ‘Edebiyat Ödülleri Gecesi', şairlerin şiir dinletisiyle başladı. Ardından Yücel Arzen ve orkestrası tarafından konser verildi. Necip Fazıl Kısakürek'in eserlerinin de yer aldığı repertuarı seslendiren Arzen, ‘Sözün, kelimenin ayaklarının yere bastığı şehirdir Kahramanmaraş. Bu topraklarda kelimeye verilen önem fevkalede' diye konuştu.

Program, jürisinde Rasim Özdenören, İskender Pala, Kemal Sayar, Fatih Andı, Mevlana İdris, Necip Tosun ve Güray Süngü'nün yer aldığı Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri'nin açıklanmasıyla devam etti. Jüri adına selamlama konuşması yapan Güray Süngü, “2019 yılında yayımlanmış eserler dikkate alındı. Bu programda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kahramanmaraş'a ve edebiyat ailemize hayırlı olsun” diye konuştu.

İlk olarak Bahaettin Karakoç anısına Yılın Dijital Kültür Edebiyat Platformu Ödülü açıklandı ve ‘Mücerret' ödüle layık görüldü. Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can'dan ödülü alan Mücerret Yayın Editörü İsmail Halis, “Burada ödül almak çok büyük bir onur. Kahramanmaraş'ta bu ödülü almak bizim için çok anlamlı. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Cahit Zarifoğlu anısına Yılın Çocuk Edebiyatı Ödülü'nün sahibi Evrendeki Son Hazine isimli kitabıyla Figen Yaman Coşar oldu. Ödülü programa katılamayan Yazar Coşar adına Mevlana İdris'e Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hanifi Toptaş takdim etti.

Rasim Özdenören adına Yılın Öykü Kitabı Ödülü, Herkesten Sonra Gelen kitabıyla Emin Gürdamur'a verildi. Tahsin Yücel anısına Yılın Romanı Ödülü sahibi ise Meliha Öz oldu. Abdurrahim Karakoç anısına Yılın TV Edebiyat Programı Ödülü'nün sahibi ise ‘Edebiyat Söyleşileri' ile Ahmet Murat Özel oldu.

Nuri Pakdil anısına Yılın Araştırma Kitabı Ödülü, Aklı Kamaştıran Belagat Kasırgası Safahat'ın Yankıları kitabıyla Nuri Ahmet Özalp'e verildi. Erdem Bayazıt anısına Yılın Şiir Kitabı Ödülü'nün sahibi Sevgililer ve Bir Daha Sevemeyecekler İçin Küçük Şiirler ve Diğerleri ile Cevdet Karal oldu.

Yedi Güzel Adam anısına Yılın Edebiyat Dergisi Jüri Özel Ödülü ise Mahalle Mektebi'nin oldu.