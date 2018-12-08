Eğlence merkezinde ruhsatsız silah ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube ekipleri, Elbistan'da jandarmanın sorumluluk sahasında kalan bir eğlence merkezinde arama yaptı. Çok sayıda ekibin katıldığı aramada, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ile silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Aramada ayrıca 1 de kuru sıkı tabanca bulundu. Ele geçirilen silahlara ve fişeklere el konuldu.

Söz konusu silahlarla ilgisi olan kişilere adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.