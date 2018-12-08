İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eğlence merkezinde ruhsatsız silah ele geçirildi

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin, bir eğlence merkezinde yaptıkları aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ve 1 de kuru sıkı tabanca ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube ekipleri, Elbistan'da jandarmanın sorumluluk sahasında kalan bir eğlence merkezinde arama yaptı. Çok sayıda ekibin katıldığı aramada, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ile silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Aramada ayrıca 1 de kuru sıkı tabanca bulundu. Ele geçirilen silahlara ve fişeklere el konuldu.


Söz konusu silahlarla ilgisi olan kişilere adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.