Ekinözü ilçesi notere kavuştu

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine ilk noter açıldı.

Ekinözü ilçesi yıllardır ihtiyacını hissettiği noter hizmetine kavuştu. İlçeye noter Niyazi Kasap atanarak görevine başladı.

Vatandaşların ilçeye noterlik açılmasından dolayı çok memnun olduğunu belirten noter Niyazi Kasap, “Sadece Ekinözü'ne hizmet vermiyoruz. Elbistan'dan işlem yaptırmak için gelenler de oluyor. Ancak, hizmete başladığımızdan bu yana 2 aydan fazla zaman geçmesine rağmen, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız ilçeye noter açıldığından pek haberdar değiller. Noter hizmetini onların ayağına getirdik” dedi.

Noterlik dairesinin, Ekinözü Belediye binasının giriş katında hizmet verdiğini dile getiren Kasap, “Noterlik dairemizde ikinci el araç satış işlemleri, sıfır kilometre araç tescili, mirasçılık belgesi düzenleme, vekaletname, ihtarname, vasiyetname, ticari defter tasdiki ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesi gibi bilinen birçok işlem yapıldığı gibi, taşınır rehin işlemleri, e-tespit işlemleri, emanete alma işlemleri gibi pek çok işlemi yapıyoruz. Ekinözü halkı çok içten ve yardımsever. Ekinözü halkına hizmet etmekten mutluyum” şeklinde konuştu.

Ekinözü'nde yaşayan vatandaşlar ise noterlik açılmadan evvel başka ilçelere gitmek zorunda kaldıklarını aktararak Ekinözü noterliğinde, işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.