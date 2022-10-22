Ekinözü, kafes balıkçılığında adını duyuracak

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde Ceyhan Nehri üzerinde kurulu bulunan Kandil Barajı'nda ağ kafeslerde alabalık yetiştiriciliği tesisleri, birer birer faaliyete geçiyor.

Günümüzde bir endüstri haline gelen Gökkuşağı Alabalığı yetiştiriciliğinin Ekinözü'ndeki ilk adımı geçen Nisan ayında atılmıştı. Toplam 1450 ton kapasiteli 2 tesise ÇED olumlu kararı verilmişti. 5 bin 700 ton kapasiteli 6 tesisle ilgili ÇED süreci de tamamlandı. İlgili firmalar, baraj gölü üzerinde kendilerine ayrılan alanlara ağ kafes kurulumuna başladı. Birçok tesis, ağ kafes kurulumunu yapı, ilk yavruları baraj gölünün suları ile buluşturdu. Her bir tesiste 5-50 gr arası büyüklükte 2 ila 4 milyon adet arasında yavru balık bulunuyor. Her bir dairesel kafesin ise yaklaşık 35 ton balık kapasitesi bulunuyor.

Ekinözü ilçesini ağ kafes balıkçılığında önemli bir merkez haline dönüştürecek toplam 10 proje bulunuyor. Tesislerin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla birlikte Ekinözü'nde alabalık üretimi, 9 bin 50 tona ulaşmış olacak.