Ekinözülü şehidin acı haberi baba ocağına ulaştı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit olan uzman onbaşı Ceyhun Taş'ın (23) acı haberi, Elbistan ilçesinde ikamet eden ailesine verildi.

Suriye'nin Tel Abyad kentinde intikal esnasında askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralanmıştı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirilerek tedavi altına alınan yaralılardan Ekinözü ilçesinin Kürtül Mahallesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki uzman onbaşı Ceyhun Taş, kurtarılamayarak şehit düştü.

1 yıl önce göreve başladığı öğrenilen Taş'ın acı haberi, Elbistan'da ikamet eden baba Cuma ve anne Emine Taş'a, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur tarafından verildi. Kaymakam Demir ve Kaymakam Tabur, şehit babası Cuma ve anne Emine Taş'a başsağlığı dileğinde bulundu. Şehidin evinden feryatlar yükselirken, acı haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, yakınları ve komşuları eve akın etti.

Bekar olan şehit uzman onbaşı Ceyhun Taş'ın, bir kardeşinin de TSK personeli olduğu öğrenildi. Şehit kardeşinin kısa bir süre önce izinli olarak baba ocağına geldiği ve ağabeyinin şehit haberini burada aldığı bildirildi.