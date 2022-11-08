Ekinözü'nde çilek hasadı mesaisi kasım ayında da sürüyor

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki bahçelerde yetiştirilen çileğin hasadı, kasım ayı gelmesine rağmen sürüyor.

Kandil Mahallesi'nde 5 yıl önce küçük bir alanda başlanan çilek yetiştiriciliği, birçok vatandaşın hayatını değiştirdi. ‘Burada çilek mi olur' diyenlere kulak asmadan devlet desteği ile 6 dönümlük kıraç tarlasında yetiştiriciliğe başlayan Murat Seyfi, birçok kişiye de örnek oldu. Aynı bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar da bu ürüne yönelerek mahalleyi adeta bir çilek üretim merkezine çevirdi. Farklı aroması ve büyüklüğü ile dikkat çeken yediveren cinsi çilekler, onlarca çiftçinin yeni ekmek kapısı oldu. Baraj gölünün etrafını çevreleyen kıraç tarlalar, yeşil ve kırmızının iç içe geçtiği bir manzaraya büründü.

Kışın habercisi olan kasım ayında havaların sıcak gitmesi, çilek üreticilerinin mesaisinin uzamasını sağladı. Mayıs ayında başlayan hasada devam eden üreticilerden Murat Seyfi, verim ve fiyatın bu sezon yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

Seyfi, ‘yediveren' cinsi çilek yetiştirdiğini belirterek, “Bu yıl havalar sıcak gitti, kasım ayı gelmesine ve gece sıcaklıkları eksi dereceye düşmesine rağmen ürünümüz bol” dedi.

Çileklerin pazarda ilgi gördüğüne değinen Seyfi, “Burada tamamen doğal çilek yetiştiriyoruz. Çileklerimiz hem tadı hem de aroması ile tercih ediliyor. Pazar sıkıntımız yok Allah'a şükür. 5 yıl önce sadece bölgeye pazarlama yaparken şimdi çevre il ve ilçelerde de ilgi görüyor. Mayıs ayında başladığımız hasadımıza devam ediyoruz. Sezonda 15 liradan alıcı bulan çileğimiz, ürünün az olmasından dolayı 25 liranın üzerine çıktı. Tabi bazı vatandaşlarımız bu ayda çilek yetişmeyeceğini düşünebiliyor. Sonuçta bölgeye kış mevsimi geldi çattı. Bazıları başka yerden mi geliyor sorusunu yöneltiyor. Eğer kasım ayı da sıcak gider ve zirai don olmazsa ay sonuna kadar hasadımızı sürdürebiliriz” şeklinde konuştu.

Çileğin çok nazik bir meyve olduğunu ve emek istediğini anımsatan üretici Murat Seyfi, “Ailemle birlikte nisan ayından beri tarladan çıkmıyoruz. Çocuk gibiler. Bakmazsan küsüyor ve verim vermiyorlar. Yediveren çeşidi olduğu için çok lezzetli ve hormonsuz çilek üretimi yapıyoruz. Bölgemizde şu anda 200 dönümden fazla arazide üretim yapılıyor. Dekara 2-2,5 ton rekolte elde ediyoruz. Yani yılda 500 tondan fazla çilek üretiliyor. Hem çileği hem de fidesini kendimiz yetiştiriyoruz. Fideleri de bizim gibi üretici olmak isteyenlere satıyoruz” bilgilerini aktardı.