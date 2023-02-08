Ekipler 41 saat sonra küçük Yağmur'a ulaştı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinde Bursa İznik'ten gelen ekipler, 41 saat sonra küçük Yağmur'a sağ salim ulaştı.

Kahramanmaraş'ta enkaz altındaki Yağmur isimli küçük bir kıza ulaşan İznik Belediyesi ekipleri, depremden 41 saat sonra küçük kızı ve babasını enkaz altından çıkarmayı başardı. İznik Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede çalışmalara büyük bir titizlikle devam edildiği bildirildi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, bölgedeki ekiplerle görüşerek bilgi aldı.