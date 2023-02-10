İhlas Haber Ajansı

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Ekiplerin gece gündüz çalışmaları havadan dron ile görüntülendi

Kahramanmaraş’ta depremde yıkılan binalarda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları havadan dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binalarda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları havadan dron ile görüntülendi.


Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşlar ekiplerin yoğun çalışmalarıyla çıkarılmaya çalışılıyor. Ekiplerin gece gündüz demeden çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde şehrin birçok noktasında ekiplerin çalışma yaptığı görüldü.

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