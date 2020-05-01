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Ekmek almaya otomobiliyle giden sürücüye 392 lira ceza

Kahramanmaraş’ta otomobiliyle ekmek almak için trafiğe çıkan vatandaşa 392 lira cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta otomobiliyle ekmek almak için trafiğe çıkan vatandaşa 392 lira cezai işlem uygulandı.


Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri kent merkezindeki yollarda uygulama yaptı. Azerbaycan Bulvarı'nda trafik uygulaması yapan polis, gerekli belgesi bulunmayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Polis, uygulama noktasında durdurduğu bir otomobilde kimlik ve belge sorgulamasını yapmak istedi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Murad Zekeriya, ekmek almak için dışarı çıktığını ve herhangi bir belgesinin olmadığını ifade etti. Bunun üzerine polis, İl Umumi Hıfzıssıhha kararı gereği sürücüye 392 lira cezai işlem uyguladı.

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