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Ekmek tekneleri kül oldu

Kahramanmaraş’ta künefe imalathanesinde çıkan yangın sonrası iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ta künefe imalathanesinde çıkan yangın sonrası iş yeri kullanılmaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi 14. Sokakta Ufuk Gümüşkemer'e ait iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile çevredeki iş yerine sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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