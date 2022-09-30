Ekonominin kalbi Kahramanmaraş'ta attı

Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (KASİAD) Genç KASİAD Kurulu tarafından Dünya gazetesi işbirliği ile düzenlediği ‘Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi'nde Türkiye'nin en önemli ekonomistleri dünya ve ülke ekonomisini değerlendirdi.

Başkonuş Yaylası'nda düzenlenen programa, KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu'nun yanı sıra Türkiye'nin önde gelen ekonomistleri, sanayicileri, iş adamları ve gazeteciler katıldı. Sabah kahvaltısının ardından başlayan programın ilk konuşmacısı Genç KASİAD Başkanı İsmail Dinçer oldu. Dinçer, “Sözlerimin hemen başında Sayın Hakan Güldağ ve onun şahsında bütün Dünya gazetesi ailesine, destekleriyle bu zirve hayalimizin gerçekleşmesini sağlayan bütün sponsorlarımıza, birbirinden kıymetli panelistlerimize ve bütün katılımcılarımıza bizleri bugün yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Pek çoğumuzun bildiği üzere 98 yılında kurulmuş olan KASİAD kuruluşundan bugüne kentimizin ekonomik ve sosyal hayatına her geçen gün artan bir performansla hizmet etmektedir. Bahse konu hizmete yönelik faaliyet ve organizasyonların daha aktif, daha hızlı daha yoğun gerçekleştirilmesi için enerjik bir ekip oluşturduk. 2019 yılında kurulan Genç KASİAD bir taraftan girişimcilik ve Star Depo ekosistemi, aile şirketlerin de kabuk değişimi, insan kaynaklarının önemi ve üye şirketlerimizin kurumsallaşma süreciyle ilgili bilgilendirici olduk. Yönlendirici etkinlikler düzenlerken, diğer taraftan şehrimizin kültür sanat hayatına katkı sağlayabilmek amacıyla KASİAD ödülleri düzenlemiş, bizim için birbirinden değerli olan sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmiştir. Benim en değerli gördüğüm kısım bu faaliyetlerin sürdürülebilir olması ve artan ivmenin korunması için bizden öncekilerin genç KASİAD'ı kurduğu gibi bizim de henüz üniversite çağında olan arkadaşlarımızla kurduğumuz genç KASİAD akademidir. Şuanda sizlerin destekleri ile içinde bulunduğumuz Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi ise bizler için bütün bu faaliyetlerin taçlandığı bir gün anlamı taşımaktadır” dedi.

“Global enflasyon ile tüm küresel tedarik zinciri bozuldu”

Ardından küsüye gelen KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu, “Bugün burada birbirinden deneyimli konusunda uzman, Türkiye'ye mal olmuş değerli konuşmacılarımızı da dinleme fırsatını ve mutluluğunu yaşıyoruz. KASİAD 24. faaliyet yılını doldururken dünyaca olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Covid-19 pandemisinin zorlu sürecini henüz atlatmakta iken Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik Rusya'nın saldırısı büyük bir global krize yol açtı. Rusya'nın önemli miktarda enerji arzını sağladığı, Avrupa'da da enerji kaynaklı yavaşlama görülmektedir. Diğer taraftan petrol, hububat ve metal gibi yan fiyatlarındaki belirsizlik de artmaya devam etmektedir. Hali hazırda artmaya devam eden dünya çapında enflasyon ile tüm küresel tedarik zinciri bozuldu. Enerji maliyetleri arttı. Gerçekten ne tarafa baksak her yerde belirsizlik öngörülememezlik ve güven eksikliği görüyoruz. Artık bildiğimiz güvenli limanları zorunlu olarak artık terk etmiş durumdayız. Bu yeni sularda geçmişin tecrübesi yeterli olmayacak. Yeni koşullara uygun yeni çözümler bulmamız gerekiyor. Bu konjonktürde Türkiye olarak nelere yoğunlaşmalıyız? TL'deki değer kaybı nedeniyle Türkiye'nin mamul mal ihracatında sağlayabileceği rekabet gücü dünya ticaretinin hizmetlere ve hatta dijital olarak teslim edilen hizmetlere doğru kaydığı bir dünyada yerimizi belirlemeliyiz. Tüketici talebin yapısından tedarik zincirlerine ve iklim krizi ile mücadeleden iki blok ve küreselleşmeye dünyadaki birçok gelişme Türkiye'nin ihracat hamlesini sürdürebilmek ve cari açığı azaltmak için mutlaka üretim yapısının ve dış ilişkilerinde küresel ticaretteki değişimlere göre şekillendirmesi gerekiyor. Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 11 gibi oldukça yüksek bir büyüme kaydetti. Yaklaşık 800 milyar dolar, toplam 9 bin 500 dolar seviyesinde kişi başı milli gelirimiz mevcut. Fakat tüm bunların yanı sıra yükselmeye devam eden bir enflasyonumuz var. Dünyada ise enflasyon son yılların en yükseğinde olmasına rağmen hala ortalama yüzde yedi, sekiz seviyesinde. Global ortam bizi çok daha riskli bir sürece soktu iktisadi olarak tam hazırlıklı değiliz. Hem dış finansman ihtiyacımız çok yüksek ve her geçen gün yükseliyor, hem döviz erişim maliyeti artıyor, hem de içeride bir refah kaybı mevcut. Maalesef bu süreçte yüzde 11 gibi son derece yüksek büyüdüğümüz bir dönemde gerçekleşiyor. Büyüme şeklimizi tekrar değerlendirmemiz gerekmektedir” diye konuştu.

Program, selamlama konuşmasının ardından KASİAD'ın ana amacını anlatan video gösterimiyle devam etti. Daha sonra Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ile Ekonomist Ali Ağaoğlu, ‘Şans Sohbetleri Kahramanmaraş'ta' konusunda, TSKB Baş Ekonomisti ve Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünüvar ‘Küresel Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisine Etkileri' konusunda, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen, Octet Türkiye Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan, Servo Capıtal Yönetim Kurulu Başkanı-TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Finansmana Erişim Komisyonu Başkanı Kaan Kiziroğlu, TSKB Kurumsal Bankacılık Ve Proje Finansman Müdürü Melek Gür, Ey Şirket Ortağı, Orta ve Doğu Avrupa Sermaye-Borç Danışmanlığı Lideri Orçun Makal ‘İş Dünyasının Mevcut Kredi Olanakları ve Finansal İhtiyaçları' konusunda, Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Tarım Eş Başkanı Murat Salih Çiftçi, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ‘Büyüyen Anadolu Sanayisi ve Kahramanmaraş'ın Yeri' konusunda sunum yaptı. Ekonomi zirvesi, konuşmacılara teşekkür hediyesi verilmesiyle sona erdi.