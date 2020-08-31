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El emeği göz nuru sürahinin fiyatı 10 bin TL

Kahramanmaraş’ta bir bakırcının el emeği göz nuruyla bir çok aşamadan geçirerek ürettiği piramit sürahi yoğun talep görüyor.

Kahramanmaraş'ta bir bakırcının el emeği göz nuruyla bir çok aşamadan geçirerek ürettiği piramit sürahi yoğun talep görüyor.


Tarihi Kapalıçarşı'da 18 yıldır bakırcılık yaparak kent dışına sipariş gönderdiğini söyleyen 34 yaşındaki 2 çocuk babası Ahmet Yardımcı, yapımı 1,5 ay süren 10 bin TL değerindeki piramit sürahinin siparişlerine yetişemediğini söyledi.


El emeği olan piramit sürahinin işlemesini özenle yaptıklarını belirten Yardımcı, "Yapımı bir buçuk ay süren piramit sürahimize il ve il dışından çok fazla talep var. Özellikle gelip görmek isteyenler oluyor. İstanbul, İzmir ve diğer illerden çok fazla talep oluyor. Ayrıca bakır çaydanlıklar, tavalar, tepsiler, bardaklar ve yöremize ait fincan takımlarının da imalatını yapıp satışa sunuyoruz. Burada işçiliği de bizler yaptığımız için hepsi el emeği göz nuru. Şu an en gözde olan ürünümüz olan piramit sürahiye sipariş almaya devam ediyoruz ve siparişleri teslim etmek için yoğun şekilde çalışıyoruz" dedi.

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