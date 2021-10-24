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El freni çekilmeyen kamyonu durdurarak faciayı önledi

Kahramanmaraş’ta park halindeyken kendiliğinden hareket eden kamyon, vatandaşların dikkati sayesinde durduruldu.

Kahramanmaraş'ta park halindeyken kendiliğinden hareket eden kamyon, vatandaşların dikkati sayesinde durduruldu. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 46 HD 016 plakalı kamyon, bir anda hareket ederek yokuş aşağı kendiliğinden geri geri gitmeye başladı. Kamyonun hareket ettiğini gören bir vatandaş, kapıyı açarak el frenini çekip kamyonu durdurmayı başardı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, bir vatandaşın kamyonu durdurmaya çalıştığı, bir başka kişinin ise kamyonun kasasından eliyle tuttuğu görüldü.


Olayın görgü tanığı Mahmut Nacar, “Kamyon burada duruyordu ve sanırım sahibi el frenini çekmeyi unutmuş. Vatandaşımızın biri hareket halindeki kamyonun kapısını açıp frenledi ve kamyonu durdurdu” dedi.

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