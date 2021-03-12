Elbistan Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikle hakim ve savcılar ile adliye ve cezaevi personeli tarafından Türk Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.

Kan bağışı kampanyasını 4 ayda bir rutin olarak yaptıklarını belirten Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, “Bağışlanan bir damla kan bir hayat kurtarır” felsefesini insani bir görev olarak addettiklerini söyledi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı'nın öncülüğünde Türk Kızılay'la birlikte Elbistan Adliyesi ve Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personellerin katılımıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi. Bu amaçla Türk Kızılay kan bağışı ekiplerince adliye girişindeki salonun bir bölümü bağış alanı olarak düzenlendi. Elbistan Adliyesinde görevli hakim ve savcılar, adliye çalışanları, Elbistan E Tipi Kaplı Ceza İnfaz Kurumu personeli ve Elbistan E Tipi Kaplı Ceza İnfaz Kurumu Jandarma Bölük Komutanlığı personeli kan bağışı kampanyasına destek verdi. Etkinlikte, bugüne kadar 73 kez kan bağışında bulunan Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz ve koruma memuru Sefa Gök'e Türk Kızılay'ı tarafından tören düzenlenerek plaket ve altın madalya verildi.

Düzenlenen törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı; kan bağışının önemine vurgu yaptı.

Kan bağışının ‘bir cana, bir hayata dokunmak' olarak görülmesini isteyen Başsavcı Ormancı, bu amaçla da Elbistan Adliyesi'nde yılın belirli dönemlerinde kan bağışı etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Her etkinlikte ciddi sayıda kan bağışı alındığının altını çizen Başsavcı Ormancı, kan bağışında bulunan personellere de farkındalık oluşturma adına plaket, madalya ve hediyeler verdiklerini hatırlattı.

Başsavcı Ormancı, şunları söyledi:

“Adliyemizde 4 ayda bir kan bağışı etkinliği düzenliyoruz. Bu kampanya süresince adliyemizin giriş salonundaki bir alanı Türk Kızılay'a tahsis ediyoruz. Hakim ve savcı meslektaşlarımız ile personelimiz ve cezaevi personellerimiz de her dönem bu kampanyaya özveri ile destek oluyor. Kan bağışını, insanlık görevi olarak kabul ediyoruz. Bu anlamlı faaliyette bize yardımcı olan Kızılay görevlilerine teşekkür ediyorum. Kan bağışı gerçekten çok önemli bir davranış. Bugün burada yaptığımız kan bağışları birçok insanın hayatını kurtaracak, sağlığına kavuşmasına vesile olacak. Başta mesai arkadaşlarım olmak üzere kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza bu erdemli davranışları nedeniyle şükranlarımı sunuyorum.”

Hayatı boyunca 73 kez kan bağışında bulunan infaz koruma memuru Sefa Gök'e de teşekkür eden Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Sefa Bey'e, bu duyarlılığından dolayı adalet camiamız ve insanlık adına yürekten teşekkür ediyorum. Sefa Bey hayatı boyunca 39 kez Kızılay'a, 34 kez de hastanede olmak üzere toplam 73 kez kan bağışında bulunmuş. Ayrıca Ceza İnfaz Kurumumuzda meslekte 25. yılını doldurmuş personel için, Adalet Bakanlığımızın uygulaması olan 25. yıl plaketini geçtiğimiz günlerde cezaevinde çalışan personellerimize takdim etmiştik. Sefa Bey de meslekte 25. yılını dolduran mesai arkadaşlarımızdan biri. Sizlerin huzurunda meslek hayatında başarılarının devamını diliyorum, Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.