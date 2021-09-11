Elbistan, aşılamada mavi kategoriye geçti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kentin, 1.doz aşılama oranında yüzde 75 hedefine ulaşarak düşük riski simgeleyen mavi kategoriye geçtiğini söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 23 Ağustos'ta başlayıp 6 Eylül'de sona eren aşı kampanyasının sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başlattıkları aşı kampanyasında 12 bin doz aşı yapıldığını dile getiren Başkan Gürbüz, vatandaşlara ve özveri ile çalışan sağlık personellerine teşekkür ederek, “Elbistan'a da mavi yakışırdı zaten” dedi

Kampanya süresince çoğunluğu 18 yaş üstü gençler olmak üzere 12 binden fazla kişiye 1.doz aşı yapıldığını belirten Başkan Gürbüz, bu sayı ile birlikte de yüzde 75'lik aşılama oranına erişildiğini ifade etti.

‘Elbistan'ımız da düşük riskli ilçeler arasına girerek mavi kategoriye geçti çok şükür' diyen Başkan Gürbüz, “Başta sağlık personelimize, sonra da kampanyamıza katılan 12 binden fazla vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“İlçe Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte aşı kampanyası başlatmıştık. Sağlık çalışanlarımızın büyük özverisi ile yürütülen bu seferberlikte hedefimize ulaştık. Toplumsal bağışıklığın kazanmasında en önemli kriterlerden biri olan aşılama oranında yüzde 75'i yakalayarak mavi kategoriye girdik. Halkımızın duyarlılığı sonucu ortaya çıkan bu pozitif tablo, bizleri çok mutlu etti. Kampanyamız, özellikle 18 yaş üstü gençlerimiz olmak üzere toplumun tamamı tarafından benimsendi. Vatandaşlarımızın sağduyusu ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı sayesinde emeklerimizin karşılığını aldık çok şükür. Bundan sonraki süreçte de tedbirlere sıkı sıkı sarılıp; 2.ve 3.doz aşılarımızı da olarak elde ettiğimiz kazanımları kaybetmememiz gerekiyor.”

Kampanya sürecinde 1.doz aşısını olanlara çekilişle hediye vereceklerini hatırlatan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “5 kişiye gram altın ve 5 kişi de bisiklet hediye edeceğimizi duyurmuştuk. Kampanyamız sona erdi. Kampanyaya katılan vatandaşlarımızda çekiliş numaraları var. Kısa süre içerisinde çekilişimizi yaparak kazanan isimleri duyuracağız.

İçinde bulunduğumuz bu hassas süreçte gönüllü olarak aşılarını yaptıran başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımıza, sağlık çalışanlarımıza, bu süreçte görev alan kamu kurum görevlilerine şükranlarımı sunuyorum. Birlikte başardık. Teşekkürler Elbistan” şeklinde konuştu.