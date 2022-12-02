Elbistan Belediyesi başıboş köpekler için harekete geçti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, sokak köpekleri toplanıp hayvan barınağında sağlık kontrolünden geçirilmeye başlandı.

Bitlis'te bir çocuğun ısırıldığı köpekten kuduz bulaşması sonucu hayatını kaybetmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başıboş köpeklerle ilgili yaptığı çağrı sonrası, Elbistan Belediyesi de kentteki başıboş hayvanlar için harekete geçti. Elbistan Belediyesi görevlilerince caddelerden toplanan başıboş köpekler, hayvan barınağına götürülüyor. Burada sağlık taramasından geçirilen köpeklere kuduz aşısı yapılıyor.

Aşılama ve sağlık taraması çalışmalarını yerinde inceleyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bir yandan sokak hayvanlarının insanlara verebileceği zararı minimize ederken diğer yandan da onlara daha iyi yaşam koşulları sunacak barınak hazırlığında olduklarına vurgu yaptı.

Köpeklerin sokakta sahipsiz kalmasını istemediklerini belirten Başkan Gürbüz, “Özellikle Bitlis'teki kuduz vakasından sonra ülke genelinde hem Sağlık Bakanlığı hem Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu konuyla ilgili yoğun bir çaba sarf ediyor. Bizler de yerel idareler olarak cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda barınaklarda iyileştirme ve yenileme çalışmalarımızı hızlandırdık. İnşallah barınak ruhsatının alınmasıyla ilgili de altyapı çalışmalarımız tamamlandı. Yakın zamanda sokak hayvanlarına can dostlarımıza daha iyi ve nitelikli bir hizmet sunacağız. Biz onların sokakta sahipsiz kalmalarını istemiyoruz. Bu amaçla ben şehirdeki tüm gönül dostlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen sahip çıkalım el birliğiyle elimizdeki tüm imkanları da seferber ederek onların yemek bulma zorluklarını aşalım diyorum”dedi.

Sokak köpeklerinin saldırması sonucu doğabilecek üzücü olayların önüne geçmek istediklerinin altını çizen Gürbüz, “Öncelikle biz sokak hayvanlarımızı toparlayacağız. Sağlık kontrollerini yapacağız. Veterinerlik hizmetlerini vereceğiz, kısırlaştırma çalışmalarını yapacağız. Arkasından onların yaşayabilecekleri daha sağlıklı alanlara intikal etmelerini sağlayacağız. Bir taraftan sokak hayvanlarını korurken, diğer taraftan da onların vatandaşlarımıza, özellikle yavrularımıza saldırmalarının da önüne geçmek istiyoruz. Özellikle kuduz vakaları bizleri yerel idareleri tedirgin ediyor. Biz Elbistan'da hamdolsun bugüne kadar herhangi bir vakayla karşılaşmadık. Ama olması da muhtemel bir sorun. Dolayısıyla bu sorunların aşılabilmesiyle ilgili biz Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı doğrultusunda inşallah sokak hayvanlarını derleyip, toparlayıp barınaktaki hizmetleri de iyileştirip onlara daha nitelikli ve güzel bir hizmet sunmuş olacağız” şeklinde konuştu.