Elbistan Belediyesi'nden seyyar satıcılara destek

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Elbistan Belediyesi harekete geçti. Belediye, yaş sebze ve meyve ile süt ve süt ürünleri satıcılarının günlük sattıkları ürünlerle geçimlerini sağlayan vatandaşların zor durumda kalmaması için ürünlerini satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Elbistan Belediye Başkanı'nın, "Bize ulaşsınlar ürünlerini piyasa fiyatından alalım” açıklamasını duyan esnaf belediye ile irtibata geçerek ürünlerini sattı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, korona virüs nedeniyle sokağa çıkamadığı için satış yapamayan vatandaşlarımızın bu ürünleri satarak ailelerini geçindirdiğini belirterek, "Herkesin bildiği gibi bazı ürünler bu 2 günlük süreçte bozulacağından dolayı günlük satış yapan insanlarımız mağdur olacaktı. Küçük esnafımızın ekonomik anlamda desteklenmesini önemsediğimiz için sosyal belediyecilik anlayışı ile yaş sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri satıcılarının bu ürünleri ücreti karşılığında alma kararı aldık. Birçok satıcımız belediyemize müracaat etti ve hepsinin de ürünlerini piyasa fiyatından satın aldık. Aldığımız bu ürünleri de dar gelirli ailelere ücretsiz ulaştırdık" diye konuştu.