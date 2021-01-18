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Elbistan beyaza büründü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde etkili olan kar yağışı, kentin tamamını beyaza bürüdü.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan kar yağışı, kentin tamamını beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetrenin üzerine çıkarken, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.


Elbistan'da 3 gün önce yağan ancak eriyen kar, yüzünü tekrar gösterdi. Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar, şehir merkezini kapladı. Yollarda olan sürücüler, zaman zaman tipiye dönen kar yağışında ilerlemekte zorlandı. Teyakkuzda olan Elbistan Belediyesi ve Karayolları 58. Şube Şefliği ekipleri de greyderlerle yollarda kar temizliği yaptı. Kar yağışıyla birlikte kısa süreli çakan şimşekler de gökyüzünü aydınlattı.


Sabaha kadar aralıklarla süren kar yağışı sonrasında ilçe merkezinde 10 santimetre kalınlığa ulaştı. Kırsal bölgeler ve yüksek kesimler ise kardan nasibini aldı. Sultan Korusu ve Karahasanuşağı grup mahallelerinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar çıktı.


Sabah saatlerinde işyerlerini açan esnaflar, dükkanlarının önünü temizleme telaşına düşerken; Elbistan Belediyesi ekipleri de yollarda ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı. Gece boyunca mesai yapan ekipler, yollarda kar kürüme çalışması yaptı. Günün ilk ışıkları ile birlikte kar mesaisine devam eden ekipler, kar savurma aracı ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerin kaldırımlarındaki karı temizledi. İşçiler de ellerindeki küreklerle biriken karları temizledi.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi ekipleri de, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahalle yollarını ulaşıma açmak için büyük çaba harcadı. 10 ayrı iş makinesi ve çok sayıda personel, kar yağışından etkilenen mahallelerde çalışmalarına devam ediyor.


Kar, en çok çocukları sevindirdi. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, karı eğlenceye dönüştürme fırsatını kaçırmadı. Çocuklar, soğuk havaya rağmen kartopu oynamak ve kardan adam yapmak için kendilerini sokağa attı.

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