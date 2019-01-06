Elbistan Devlet Hastanesi, il hastanesi statüsüne kavuştu

Elbistan Devlet Hastanesi, B-I grubundan A-II grubuna yükseltilerek ‘İl hastanesi' statüsüne kavuştu.

İl hastanesi statüsüne yükselen Elbistan Devlet Hastanesi'nde artacak uzman hekim ve yan dal uzmanlıkları ile birlikte 3. basamak yoğun bakım hizmeti ile özellikli ameliyatların da önü açılmış olacak.

Elbistan Devlet Hastanesi'nde 3.basamak yoğun bakım ünitelerinin açılması ile birlikte sevk sayısı düşecek ve bu ünitelerde 24 saat uzman hekimler görev yapacak.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, "Hastanemizin il statüsünde bir seviyeye çıkması, bu anlamda bizi geleceğe hazırlayan önemli bir yatırım oluyor. İl statüsüne yükselmesi; değişik bölümlerin açılması, doktor sayısının artması anlamına gelecek. Bölge hastanesi olma hüviyetini kazanma aşamasına gelecek. Çok önemli ve büyük bir yatırım" dedi.

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Akif Türk ise, A-II statüsüne yükselmenin Elbistan'a ve hastaneye neler kazandıracağını ayrıntıları ile anlattı.

B-I'den A-II'ye geçişle 3.basamak yoğun bakım hizmeti vermeye başlanacağını kaydeden Başhekim Türk, bu üniteler sayesinde özellikli ameliyatların da Elbistan'da yapılabileceğini vurguladı. Türk, “Hem erişkin hem çocuk ve hem de acil yoğun bakımlarımızdaki yatak sayılarımız yüzde 30 oranında artmış olacak. Yoğun bakımları açmakla birlikte yoğun bakım uzmanımız 24 saat nöbet tutacak. 3.basamak yoğun bakım için Kahramanmaraş'a sevk edilen hastalarımızın inşallah tedavisini hastanemizde yapacağız. 3.basamak yoğun bakımın açılmasıyla birlikte özellikli ameliyatlar yapmaya başlayacağız. Obezite cerrahisi gibi, altyapısını oluşturacağımız kardiyovasküler cerrahi biriminin yapacağı ameliyatlar, bypass gibi ameliyatların önü açılmış olacak” diye konuştu.

Elbistan Devlet Hastanesi'ndeki uzman hekim ve yan dal uzmanlığı sayısında da yüzde 40'a varan bir artış yaşanacağını belirten Başhekim Türk, “Onun dışında personel ve doktor sayımız artacak. 70 uzman ve 25 pratisyen hekimle hizmet vermekteyiz şuan. Bu personel sayımız bakanlık tarafından tekrar güncellenecek ve doktor sayımız yüzde 30-40 oranında artmış olacak. A-II statüsündeki doktor artışımızla birlikte, 4 ana branşta 24 saat hizmet veren ve nöbet tutan sürekli doktor bulunduracağız. Çocuk, kadın doğum, genel cerrahi ve dahili branşlarında doktorlarımız 24 saat boyunca hizmet verecekler. Hastanemizin A-II statüsüne geçmesiyle birlikte doktor sayımızın artışına bağlı olarak da aynı oranda personel sayımız artacak. Bu da bölgemize yeni bir istihdam alanı oluşturacak. Gelirimiz de artarak bölge ekonomisine katkı anlamına gelecek” şeklinde konuştu.