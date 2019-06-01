Elbistan Devlet Hastanesi, obezite cerrahisinde bir ilke imza attı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sadece büyük merkezlerde uygulanabilen mide küçültme (gastrik bypass) ve tüp mide ameliyatı ilk kez yapıldı.

Elbistan Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Uğur Kılınç ve Op. Dr. Vural Soyer ile diğer personellerden oluşan ekip, 3 obezite hastasını birden ameliyat etti. Hastalardan birine mide küçültme ameliyatı yapılırken diğer 2 hasta ise tüp mide operasyonu geçirdi. Elbistan Devlet Hastanesi'nde ilk kez mide küçültme ameliyatı yapılan hasta, ameliyat ekibinde yer alan Op. Dr. Uğur Kılınç'ın annesi 67 yaşındaki Fatma Kılınç, oldu. Kendisini oğlunun ve arkadaşlarının yer aldığı ekibe emanet eden anne Kılınç, şeker hastalığına bağlı olarak aşırı kiloları nedeniyle yürüyemez duruma geldiğini söyledi. 30 yıldır şeker hastalığı ile boğuştuğunu belirten Kılınç, eski sağlığına kavuşacak olmanın umuduyla şunları söyledi:

“Şeker hastasıyım. Şeker tansiyonum gözlerime ve dizlerime vurdu. Kilolarım vardı. 30 sene çektim. Çok ilaç kullanıyordum. Yürüyemez oldum. Hayatım çok zorlaşmıştı. Şimdi doktorlarımızın sayesinde ameliyat oldum. Çok çok iyiyim. Doktorlarımız sayesinde sağlığıma kavuşacağım. Evimizin içinde ameliyat olmak çok güzel bir şey. Ankara'yı da, Kayseri'yi de gördüm. Hem maddi hem de manevi güç yetecek bir şey değil. Burada doktorlarımızın maalesef kıymetini bilen yok. Kapısını vurup giriyorlar. 24 saat telefonları susmuyor. Ama bir teşekkürü çok görüyorlar. Başta oğlum Uğur'a, Burak ve Cüneyt hocama, bütün ekibine, başhekimimize ve hastane personelinin hepsine teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Buraya bu hizmeti getiren başta Mahir Ünal vekilimiz olmak üzere tüm herkesten Allah razı olsun. Benim gibi hastalar da gelsinler ameliyatlarını olsunlar. Canlarını bu ekibe rahatlıkla güvenebilirler.”

Elbistan Devlet Hastanesi'ndeki görevi boyunca birçok özel operasyona imza atan ve en son olarak da annesini ameliyat eden Op.Dr. Uğur Kılınç da, obezitenin Türk toplumun en büyük kanayan yarası olduğuna dikkati çekti. Kılınç, “Türk toplumunun en büyük kanayan yarası olan obezite ve obeziteye bağlı olarak birçok ek hastalığın problemlerini yaşıyordu. İnsülin bağımlı diyabeti vardı. Kiloya bağlı yürüme bozukluğu gibi birçok rahatsızlıkla beraber yaşıyordu. Annesi olunca insan daha bir sıkıntı çekiyor. Daha önceden de kendisine tavsiye etmiştik ama bir korkusu vardı. Memleketimizde bunu bir ihtiyaç gördüğümüz için Akif hocam ve Vural hocamla el ele vererek bu ameliyatları getirmeye çalıştık, uğraştık ve nihayetine erdirdik. Bu ameliyatla şifa bulabilmesi için de ilk olarak annemi seçtik. Çok şükür başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyatla zayıflatmak, şişmanlığın en net tedavi yöntemi. Hastayı kilolarına ve ona bağlı birçok hastalıktan kurtarmanın kesin yöntemi” şeklinde konuştu.

Tüp mide ameliyatı olan 25 yaşındaki Tuba Akkuş da, bu operasyonu memleketinde yaptırmak istediğini ifade ederek, “Ameliyatım çok iyi geçti. 2 gün oldu. Ben ameliyat olmayı düşünüyordum. 2 yıldır araştırıyordum. Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılabileceğini öğrendim ve kararımı buradan yana verdim. Kilolarımdan şikayetçiydim. Mide ameliyatı oldum. Kilolarımdan kurtulacağım günü bekliyorum” dedi.

Hastanenin genel cerrahi bölümünden Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Vural Soyer ise, obezitenin, pek çok hastalığın da zeminini oluşturduğuna dikkati çekti. Soyer, Ekibimiz her anlamda obeziteyle mücadele ediyor. Bizlere bu konuda neden Elbistan'da da bu ameliyatlar yapılmıyor diyerek başvuran çok fazla sayıda hasta vardı. Tüm bunların ışığında ve İl sağlık Müdürlüğümüzün de desteğiyle ilk 3 hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Allah'ın izniyle olumsuz hiçbir komplikasyon gelişmeden taburculuklarını yapacağız” şeklinde konuştu.

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Akif Türk de, hastanenin A-II statüsüne yükselmesine bağlı olarak bu tür özellikli ameliyatların yapılabildiğini kaydetti. Türk, önümüzdeki günlerde hastaneye onkoloji, nefroloji, gastroenteroloji ve birçok yan dalda atama yapılmasını beklediklerinin altını çizdi.