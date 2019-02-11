Elbistan Devlet Hastanesi'ne çocuk oyun odası açıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Devlet Hastanesi bünyesinde çocuk hastaların, hastane ortamından uzaklaşarak zekâ geliştirici oyunlar oynama imkanını bulacakları oyun odası açıldı.

Çocuk hastalar, oyun odasında vakit geçirirken tedavi sürecinin ve kişisel gelişimlerinin daha iyi değerlendirilmesi için çocuk gelişimi uzmanları tarafından da izleniyor.

Elbistan Devlet Hastanesi'nde çocuklar için yapılan yeni düzenlemeler ve çocuk oyun odasıyla ilgili olarak bilgi veren Başhekim Op. Dr. Akif Türk, çocukların gelişimine katkı sunmayı ve hastane psikolojisinden uzaklaştırılarak eğlenmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Çocuk oyun odasındaki aktivitelerin çocuk gelişimi uzmanları eşliğinde yapılacağını anlatan Başhekim Türk, “Hastanemiz içinde çocuklarımız için 3 ayrı yeni düzenleme yaptık. İlk olarak çocuk gelişim uzmanlarımızın mesai saatleri için de çocuk servisi ve polikliniklerdeki çocuk hastalara hizmet verdiği; sosyalite kazanmalarını amaçladığımız bir oyun odası açtık. Odada görevli uzmanlar, çocuklarımızın, hastalıktan başka konular düşünmelerini ve eğlenmelerini sağlayacak. Ayrıca çocuklarımızın beyin gelişimini daha da yükseltecek bir alan olarak oluşturduk. Bunun dışında poliklinik binamızın içinde sünnet olan çocuklarımızın kendilerini daha huzurlu ve mutlu hissetmeleri için sünnet odası hazırladık. Duvarlarını, çizgi film kahramanlarının fotoğrafları ile kapladık. Bu bölümümüze bilgisayar oyunu oynayabilecekleri bir sistem ve çizgi film izleyebilecekleri televizyon da entegre edeceğiz. Böylece çocuklarımız, sünnet esnasında daha az korku hissetsin diye bu çalışmayı yaptık.

Son olarak acil çocuk müşahede içerisinde bir alan oluşturduk. Çocuklarımız acile başvurduklarında serum tedavisi yapılırken yine çizgi film kahramanlarının yer aldığı duvar kaplamaları ve çizgi film kanallarının 24 saat izlenebildiği televizyonlar yerleştirdik. Çocuklarımız, tedavi sürecinde mutlu olmalarını istiyoruz. Çocuklarımızın bu sayede eğlenceli anlar geçirerek doktor ve hastane fobisinden uzaklaşacaklarını düşünüyoruz” dedi.

Çocuk oyun odasında görev yapan çocuk gelişim uzmanları ise, “Burası, oyun odası altında çocuk gelişim ve değerlendirme odası olacak. Çocuklarımızı gözlemleyeceğiz ve daha doğru sonuçlara varacağız. Bunu da oyun oynayarak yapacağız. İnce motordan dil gelişim alanına, ahlak gelişim alanına kadar bütün gelişim alanlarını destekleyeceğiz. Ailelerle birlikte çalışacağız. Diğer doktorlarımızla da işbirliği içerisinde olacağız” ifadelerini kullandılar.