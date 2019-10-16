Elbistan lahanasına "coğrafi işaret" alınacak

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yetişen lahana için, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası'nca (ETSO) ‘Coğrafi İşaret Belgesi' girişimi başlatıldı.

İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde yetiştirilen lahanalardan alınan numuneler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) incelenecek ve kilo, boyut ile aroma yönünden farklılıkları bilimsel olarak ortaya çıkarılacak.

Elbistan, Türkiye'nin en büyük lahanalarının yetiştiği bölge olarak biliniyor. İlçede daha önceden 2 kez yarışması ve festivali yapılan yapılan Elbistan lahanası, 50 kilograma ulaşan ağırlığı ile ülkenin diğer bölgelerinde yetişen lahanalardan da ayrılıyor.

Dev lahanalar, ilçeye bağlı Karaelbistan, Kalealtı başta olmak üzere ilçenin birçok mahallesinde yetiştiriliyor. Toprak yapısı ve ikliminin de etkisi ile yetişen dev lahanaların, ‘Elbistan Lahanası' adı altında coğrafi işaret belgesi alabilmesi için Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası'nca (ETSO) başlatılan çalışmalar sürüyor.

Elbistan lahanasının, coğrafi işaret belgesine sahip ilk tarım ürünü olması girişiminde bilimsel çalışma yapılması için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Korkmaz ile Ziraat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Ziya Dumlupınar, Elbistan'da incelemelerde bulundu. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy'la birlikte uzun süredir lahana yetiştiriciliği yapan Ali Rıza Dağlıoğlu'nun tarlasına giden Prof. Dr. Korkmaz ve Başkan Dumlupınar, tarladan numune aldı.

Burada bir değerlendirme yapan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, “Lezzeti ve büyüklüğü ile Elbistan'a has özellikleri olan lahanamızın coğrafi işaret belgesi alabilmesi için girişimlerimizi başlattık. Elbistan lahanasını, Türkiye çapında tanıtmaya uğraşıyoruz. Coğrafi işaret belgesi almaya uğraşıyoruz. Üniversitemiz aracılığı ile bilimsel çalışma yapacağız. Örnekler alındı şimdi. Araştırma yaptıracağız. İnşallah coğrafi işaret belgesini aldıktan sonra da tanıtım çalışmalarımıza başlayacağız” şeklinde konuştu.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Korkmaz ise, “Elbistan lahanasının varlığı diğer insanlar tarafından bilinecek. İnsanların tükettikleri lahananın nerede üretildiğine ilişkin bilgileri olacak. Belki daha fazla talep olacak. Üretim alanı artacak. Elbistan'da üretilen lahanalarda gerekli testleri yapacağız. Bir rapor hazırlayacağız. Biraz uzun bir süreç var. İnşallah başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.

Lahana yetiştiricisi Ali Rıza Dağlıoğlu ise, 15 dönümlük alanda ekim yaptığını ve hasadın da yavaş yavaş başladığını kaydetti. Dağlıoğlu, “Bu sene ürünümüz güzel. Şu anda Elbistan içinde satılıyor. Tanıtımı yapılırsa Elbistan dışında daha çok satılır” dedi.