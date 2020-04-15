Elbistan Ziraat Odası, çiftçilere maske ve eldiven dağıttı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Ziraat Odası tarafından korona virüse (Kovid-19) karşı çiftçilerden alınan tedbirlere uymalarını isteyerek maske, eldiven ve şapka dağıtıldı.

Elbistan'da da çiftçiler gıda ihtiyacını karşılayabilmek için korona virüs önlemleri çerçevesinde gece gündüz demeden tarlada çalışıyor. Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, bahar aylarının gelmesi ile birlikte tarımsal faaliyetlerine başlayan çiftçilere, korona virüse karşı önlem almaları için maske, eldiven ve şapka dağıtımına başladıklarını söyledi.

Çiftçilerden hem kendi sağlıkları hem de tarımsal üretimin devamlılığı açısından korona virüse yönelik tedbirlere uymalarını isteyen Başkan Bulut, sosyal mesafe olarak adlandırılan başkasına bir metreden az yaklaşmama kuralı ile maske ve eldiven kullanımının önemine değindi.

Dünyayı saran ve ülkemizde de ölümlere yol açan korona virüs nedeniyle tarım üretiminin zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Başkan Bulut, şöyle konuştu:

“Elbistan'daki çiftçilerimiz, ülkemizin dört bir tarafındaki çiftçilerle birlikte 83 milyon nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak için bu zor günlerde bile üretimden vazgeçmiyor. Biz ekim zincirini kaçırırsak önümüzdeki dönem bu ürünü parayla bile alamayız. Üretim zincirinin devam etmesi lazım. Üretmezsek kazanamayız, kazanamazsak aç kalırız. Çiftçilerimiz, tüm önlemlerini alarak riske rağmen ekim, gübre ve ilaçlama gibi çalışmaları yapıyor. Tarım, bizim ekmeğimiz. Biz de ülkemizin geleceği için çiftçilere korona virüse karşı destek olmak istedik. Hem sağlıkları hem de tarımsal üretimin devamlılığı için çiftçilerimize korona virüsle mücadelede uyarılarda bulunuyoruz. Çiftçilerimize maske ve eldiven ile şapka dağıtıyoruz. Çiftçilerimiz, tarlada da günlük yaşamlarında da maske takmalı. Çiftçilerimizden duyarlı olmalarını, ailelerinin kendilerinin sağlığına dikkat etmelerini istiyoruz. Elinin emeği ve alın teri dökerek üretime devam eden çiftçilerimize bu zorlu süreçte başta sağlık ve bereketli bir sezon geçirmelerini diliyoruz.”

Çiftçilerin, korona virüs salgını çerçevesinde kapsamlı bir destek paketi beklediğini de hatırlatan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “İnşallah bu beklentimiz kısa sürede yanıt bulacak. Çiftçimizin desteklenmesi gerekiyor. Çiftçi ayakta kalacak ki üretim olsun. Bunun için de girdi fiyatlarının sübvanse edilmesinden faizsiz kredi ve yine faizsiz borç ertelemesine kadar birçok imkanın tanınacağı kapsamlı bir çiftçi destek paketine ihtiyaç var. Çiftçinin omzundaki yük ne kadar azalırsa üretim de o kadar artar düşüncesindeyiz. Devletimizin yetkililerine bir kez daha çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.