İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elbistan'da 12 yaşındaki Muhammed depremden 79 saat sonra enkazdan çıkartıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 12 yaşındaki Muhammed isimli çocuk, depremden 79 saat sonra enkaz altından sağ çıkartıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 12 yaşındaki Muhammed isimli çocuk, depremden 79 saat sonra enkaz altından sağ çıkartıldı.


Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde yıkılan 5 katlı binanın enkazında yaptıkları arama kurtarma çalışmalarında 12 yaşındaki Muhammed'i depremden 79 saat sonra sağ olarak çıkarttı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından enkaz başında yapılan Muhammed, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 12 yaşındaki Muhammed'in annesi ve ablasının da enkaz altında olduğu ve onları kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.