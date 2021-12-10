İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elbistan'da 2 torbacı tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik narkotik ekiplerinin yaptığı çalışma yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik narkotik ekiplerinin yaptığı çalışma yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yaptığı çalışmada İ.A. ve Y.A. adlı 2 şahıs suçüstü yakalandı. Şahısların üst aramasını yapan görevliler, 0.59 gram metamfetamin maddesi, 2.03 gram plaka esrar maddesi ve uyuşturucu tartmakta kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçlamasıyla Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan 2 şüpheli de tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.