Elbistan'da 500 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada valiz içerisinde satışı yasak olan 500 paket halinde 10 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Elbistan-Malatya karayolunda tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışma esnasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 valiz içerisinde toplam 500 paket halinde 10 bin dal satışı yasak olan doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen doldurulmuş makaronlar imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Araçta bulunan şahıslar hakkında nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesine işlem başlatıldı.