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Elbistan'da 525 adet kınalı keklik doğaya salındı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’nden temin edilen 525 adet kınalı keklik doğaya salındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'nden temin edilen 525 adet kınalı keklik doğaya salındı.


2022 yılı 'Doğaya Keklik Yerleştirme Eylem Programı' çerçevesinde Kahramanmaraş Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Tesisinde yetiştirilen kınalı kekliklerden 525'i, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Elbistan Şefliği ekipleri tarafından Söğütlü Devlet Avlağı'nda doğaya salındı. Doğanın dengesinin korunmasında önemli bir yere sahip olan kınalı kekikler, içinde tutuldukları kafeslerin açılmasıyla birlikte yeni yaşam alanlarına doğru kanat çırptı.


525 adet kınalı kekliğin bırakıldığı bölgenin de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerince sürekli denetim altında tutulacağı belirtildi.

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