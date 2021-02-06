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Elbistan'da 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çok sayıda adresten gerçekleştirilen hırsızlık olayları ile ilgili olarak yakalanan 8 şüpheliden 7’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çok sayıda adresten gerçekleştirilen hırsızlık olayları ile ilgili olarak yakalanan 8 şüpheliden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İlçe merkezi ve kırsal Karaelbistan Mahallesi'ndeki çok sayıda işyerinden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanması için Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın arama kararı doğrultusunda harekete geçti. Belirlenen adreslere, eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında farklı suçlardan kaydı bulunan 8 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüphelilerin ikametleri ve gösterdikleri bir adreste Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden arama yapıldı. Arama sonucunda işyerlerinden çalındığı tespit edilen eşyalar ile hırsızlıkta kullanılan demir kesme aleti ve manivela gibi aletler ele geçirildi.


Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Elbistan Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, adliye önünde oluşturulan güvenlik koridorundan geçirilerek içeriye alındı. Burada savcılık ifadeleri alınan şüphelilerden S.D. (24) serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, K.P.(30), A.F. (28), M.Y. (28), İ.D. (21), S.P. (22), Ö.G. (34) ve B.K. (37) tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler, yine geniş güvenlik önlemleriyle Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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