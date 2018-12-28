Elbistan'da 75 kişilik işe 943 aday başvurdu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen Toplum Yararına Projesi (TYP) kapsamında Elbistan Belediyesi ve Elbistan Devlet Hastanesi bünyesinde 6 ay süreyle çalıştırılacak 75 kişi, başvuru yapan 943 aday arasından kurayla belirlendi.

İŞKUR tarafından uygulamaya konulan TYP çerçevesinde, Elbistan Belediyesi'nde 60 ve Elbistan Devlet Hastanesi bünyesinde de 15 olmak üzere görevlendirilecek 75 kişinin belirlenmesi için noter huzurunda ayrı ayrı kura çekildi.

İlk kura çekimi, Elbistan Belediyesi'nde çalışacak işçiler için yapıldı. Belediye düğün salonundaki noter huzurunda yapılan kura çekimine, İŞKUR Elbistan Merkez Müdürü Hüseyin Açar ile başvuru yapan 724 adayın büyük bölümü katıldı. Adayların salonu doldurduğu kura çekimi, saat 10.00'da başladı. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde alınacak personellerin isimleri belirlendi ve kayıt altına alındı.

Elbistan Devlet Hastanesi'nde görev yapacak 15 kişiyi belirleyecek kura ise öğleden sonra kurumun toplantı salonunda çekildi. Elbistan Devlet Hastanesi'ndeki 6 aylık iş için başvuranların sayısı ise 219 kişi oldu.

İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Açar, kurada ismi çıkanların ücret ve sigortalarının 6 ay boyunca İŞKUR tarafından karşılanacağını söyledi.

Açar, belirlenen kişilerin 2 Ocak 2019'da işbaşı yapacağını ve 30 Haziran 2019'a kadar iş sahibi olacağını belirtti.

Açar, son olarak önümüzdeki hafta içerisinde de Toplum Yararına Projesi (TYP) kapsamında Kahramanmaraş geneli için 1000 kişilik alım daha yapılacağının müjdesini verdi.

İsmi kurada çıkanlar ise büyük sevinç yaşarken kurada ismi okunmayanlar da diğer alımları takip edeceklerini söylediler.