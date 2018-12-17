Elbistan'da 956 hasta evde sağlık hizmetinden yararlandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2018 yılı içerisinde aktif olarak 956 hastaya evde sağlık hizmeti verildi.

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Akif Türk, hastane bünyesinde görev yapan Evde Sağlık Birimi'nin 2018 yılı içerisinde verdiği sağlık hizmetlerine ilişkin olarak istatistiki bilgileri açıkladı.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nin, 1'i mobil, 1'i de hasta nakli olmak üzere 2 ekip tarafından hizmet verdiğini kaydeden Başhekim Türk, “Bakanlığımızın 444 38 33 numaralı telefonu arandıktan sonra ilk aşamada yatağa bağımlı hastalar olmak üzere sistem tarafından onay verilen Elbistan merkez ve ilçeye bağlı çevre mahallelerde 2018 yılı itibariyle 956 aktif hastamız bulunmaktadır. Bu 956 aktif hastaya 2018 yılı içerisinde toplam 3 bin 718 hasta ziyareti yapılmış olup bin 859 muayene, bin 688 pansuman, 2 bin 272 enjeksiyon, 402 tetkik ve 417 sonda gibi tıbbi işlemler hastanın ev ortamında yapılmış gerekli durumlarda ve heyet raporu çıkartılmasında hasta nakil ambulansımızla 339 hasta evden alınarak tedavisine hastanemizde devam ettirilmiş tekrar evlerine bırakılmıştır” dedi.

Nurhak ve Ekinözü'ndeki vatandaşlara da evde sağlık hizmeti verdiklerini anlatan Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Akif Türk, Ayrıca Nurhak ve Ekinözü entegre hastanesine bağlı Evde Sağlık Hizmetlerine ait Ekinözü'nde 14, Nurhak ilçemizde de 19 yatağa bağımlı olan hasta, nakil ambulansımızla evlerinden alınarak hastanemizde tedavisi yapılmış tekrar evlerine bırakılmıştır” şeklinde bilgi aktardı.

Yatağa bağımlı ve engelli hastaların yanı sıra son dönem palyatif bakım hastalarına da evde sağlık hizmeti sunulduğunu hatırlatan Başhekim Türk, “Evde Sağlık Hizmetleri Birimi olarak ilk aşamada yatağa bağımlı hastalar olmak üzere bedensel engeli nedeniyle evde tıbbi desteğe ihtiyacı olan son dönem palyatif bakım hastalığı olan ve ileri derecede kas hastalığı olan bireylere evinde ve aile ortamında sağlık hizmeti verilmektedir” diye konuştu.