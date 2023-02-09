İhlas Haber Ajansı

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Elbistan'da baba ve 2 oğlu 70 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan baba ve 2 oğlu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan baba ve 2 oğlu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.


Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ile Pazarcık ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin büyük hasara yol açtığı Elbistan'da arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının 70'nci saatinde sevindirici bir gelişme yaşandı. AFAD koordinasyonunda yapılan çalışmalarda bir enkazdan ses duyulması üzerine zamana karşı mücadele veren Samsun Belediyesi itfaiye ekipleri, enkaz altından baba ve 2 oğlunu kurtardı. Sedyeye alınan baba ve 2 çocuğu ambulansa taşınarak hastaneye sevk edildi.

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