Elbistan'da bulgur kaynatma sezonu başladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde odun ateşinde dev kazanlarda kaynatılan buğdaydan geleneksel yöntemlerle üretilen bulgur, doğallık ve lezzet isteyen vatandaşların sofrasını süslüyor.

Elbistan'da, Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında ilk sıralarda gelen ve köy usulü yapılan bulgura talep her geçen gün artıyor.

Kendi tarlasına ektiği buğdayı değerlendirmek için geleneksel yöntemlerle bulgur yaptığını belirten Selahattin Koca adlı üretici, “Vatandaşlarımızın bulgurda ilk sorduğu şey ‘ev yapımı mı?' oluyor. Şehir merkezinde bulgur kaynatacak imkanı olmayan ya da köy usulü yapılan bulgurun lezzeti ve damakta bıraktığı tadı arayanların ilk tercihi de kendi buğdayımızdan yaptığımız bu bulgur. Gelenekselliği bozmadan yaptığımız üretim biraz zahmetli ama fabrikasyon bulgurla arasındaki farkı vatandaşımız her kaşıkta anlıyor. Vatandaşımız da bu lezzeti arıyor” dedi.

Koca, şöyle devam etti:

“Buğdayı, kendi tarlamızla yetiştiriyoruz. Hasat edildikten sonra yıkanan buğdayları odun ateşinde kazanlarda kaynatıp kurutulduktan sonra, değirmende bulgur haline getiriyoruz. Buğdayın ekiminden bulgura dönüştüğü tüm yolculuğunda emeğimiz var. Kaliteden ödün vermiyoruz. Bu sayede de müşteri kitlemiz artıyor. Daha önceleri ilçemizde ve Türkiye'nin değişik yerlerindeki müşterilerimize satış yapıyorduk. Bu yılki ürünlerimiz ise özellikle Avrupa'dan talep görüyor. Yaz tatilini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerimiz tercih ediyor. Diğer hemşerilerimize de kargo ile gönderiyoruz. İngiltere, Almanya ve Fransa en çok ürün gönderdiğimiz ülkelerin başında geliyor.”

Koca, “Buğdayın bulgur yolculuğunun en hassas aşamasını tamamladık. Şuan da kaynayan buğdaylarımız kurumaya bırakıldı. Değirmende son ürüne dönüştükten sonra pilavlık ya da köftelik olmak üzere isteğe göre paketlenip müşterilerimize sunulacak” şeklinde konuştu.