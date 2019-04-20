Elbistan'da çiçek açan kayısı ağaçları çiftçiyi umutlandırdı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kayısı ağaçlarının büyük bölümünün istenilen oranda çiçeklenme dönemine girmesi, çiftçileri umutlandırdı. Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, çiçeklenmenin rekolteye güzel yansımasını ümit ettiklerini belirterek, "İnşallah bu yıl 70 bin ton yaş meyve rekoltesi bekliyoruz" dedi. Bulut, Avrupa Birliği tarafından ‘Malatya kayısısı' olarak coğrafi işaret belgesi ile tescillenen Elbistan kayısısının ilçeye sağlayacağı ekonomik katma değerin ise 200 milyon liraya ulaşacağını söyledi.

1 milyon 200 bin kök kayısı ağacının bulunduğu Elbistan'da çiçek açan ağaçlar, bahçeleri beyaza bürüdü. İlçenin yüzde 80'indeki kayısı ağaçları çiçeklenme dönemini yavaş yavaş geride bırakırken yüksek kesimlerde kalan yüzde 20'lik kısımda ise ağaçlar henüz çiçek açmadı.

Birçok mahalledeki ailelerin en önemli geçim kaynağı olan kayısı bahçelerinde inceleme yapan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, düşük rakımlı bölgelerde ağaçlardaki çiçek oranının yüksek rekolteye işaret ettiğini söyledi. Yüksek rakımlı bölgelerde çiçeklenmenin yeni yeni başladığını kaydeden Başkan Bulut, "İlçemizde 1 milyon 200 bin kök kayısı ağacı bulunuyor. Birçok mahallemizdeki aileler, tek geçim kaynakları olan kayısı için umutlu. Zira ilçemizdeki ağaçların yüzde 80'i çiçek açmış durumda. Yüzde 20'si de yavaş yavaş çiçeklenme dönemine giriyor. Bizim tek temennimiz, zirai dona yakalanmadan çiçeklenme döneminin sona ermesi ve meyve dönemine girilmesi. İnşallah bu kritik süreci kayıpsız atlatırız. Şu anda bahçeleri dolaşıyoruz. Gördüğümüz manzara çok güzel. Çiçeklenme oranı çok iyi. İnşallah böyle giderse 70 bin ton gibi yaş meyve rekoltesi elde ederiz. Bu da 15-16 bin ton kuru ürüne tekabül eder. Şu anki piyasa şartlarına göre hesapladığımızda ilçemize ve bölgemize 200 milyon lira gibi yüksek bir katma değer girmesi anlamına geliyor" dedi.

Elbistan kayısısının coğrafi işaret belgesi ile tescillendiğini hatırlatan Başkan Bulut, "Elbistan kayısısı, Malatya ile birlikte Avrupa Birliği tarafından tescillendi. Malatya, kayısının başkenti olarak biliniyor. Elbistan kayısısı da Malatya kayısısının hinterlandına alındı ve Avrupa Birliği tarafından tescillendi. Kayısı, milli bir ürünümüz. Malatya, her yıl bu ürünün ihracatından ve yurt içine satışından 400 milyon dolar gelir elde ediyor. Bu yıl da bu oranlarda bir döviz girdisi bekleniyor" şeklinde konuştu.

Kayısıda alan bazlı destekleme verilmesinin önemine değinen Bulut, "Kayısı, çok nazik bir ürün. Özellikle çiçeklenme dönemi kayısı için hayati bir zaman dilimi. Üreticimizin bu noktada desteklenmesi ve en azından önünü görmesine imkan sunacak destekleri alması gerekiyor. Elbistan'ımızda kayısı üreticilerimizin tek beklentisi, dekar başına alan bazlı destek. Fındık ve kayısı Türkiye'nin birinci milli ihracat ürünlerinden. Karadeniz'de olduğu gibi biz de kayısıya dekar başına alan bazlı destek istiyoruz. Bu desteğin uygulanması kayısının ve kayısıcılığın geleceği açısından büyük öneme sahip. İnşallah, bakanlığımız ve yetkililerimiz kayısı üreticisinin bu isteğini yerine getirir" ifadelerini kullandı.