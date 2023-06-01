Elbistan'da “Dünya Süt Günü” etkinliği

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, “Dünya Süt Günü” etkinlikleri çerçevesinde ilkokul öğrencilerine süt dağıtıldı.

1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla Elbistan'da pilot okul olarak seçilen Şehit İsrafil Kargı İlkokulu'ndaki 800 öğrenciye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce süt dağıtıldı. Etkinlikle ilgili değerlendirme yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, 1 Haziran Dünya Süt Günü'nde süte dikkati çekmek amacıyla çeşitli programlara imza attıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünce sütün insan sağlığı açısından önemine dikkati çekmek için her yıl 1 Haziran gününü Dünya Süt Günü olarak ilan ettiğini hatırlatan Çitil, “Kurum olarak ilçemizde pilot okul olarak seçilen Şehit İsrafil Kargı İlkokulu'nda geleceğimiz olan çocuklarımızın daha sağlıklı yetişmesine katkı sunmak amacıyla süt dağıtıyoruz. Bu şekilde süt ürünlerinin insanın beslenmesindeki önemine dikkati çekmek istiyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz sağlıklı beslensin, sağlıklı şekilde geleceğe hazırlansın” ifadelerini kullandı.

İnsan yaşamına doğumla birlikte giren sütün, göz ardı edilemeyecek bir besin kaynağı olduğuna vurgu yapan Çitil,” Sütün, başta çocuklarımız olmak üzere her yaştaki insanın sağlıklı beslenmesinde büyük önem taşıdığı artık herkesçe bilinmektedir. Kemik gelişmesinin ve vücut şeklinin oluşmasının temel taşı kalsiyumun ana kaynağı olan süt içerdiği protein, vitamin ve minerallerle zihinsel gelişimde de önemli rol oynamaktadır. Sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyorsak, toplumumuza süt içme alışkanlığını kazandırmak zorundayız. Bu etkinlikle de çocuklarımızda süt içme alışkanlığını sağlamayı amaçlıyoruz. Okulumuzdaki 800 çocuğumuza faydalarını ve sağlık için gerekliliğini anlatıp süt dağıttık” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin de, çocuklarda süt içme alışkanlığının sağlanması için yapılan özendirici ve teşvik edici çalışmaların önemine işaret etti.

Çetin, “Sağlıklı büyüme ve gelişim için süt tüketimi özellikle çocuklarımız için önemlidir. Çocuklarda bu yaşlarda kazanılacak beslenme alışkanlıkları ile hayat boyu devam edecektir. Sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyorsak, toplumumuza süt içme alışkanlığını kazandırmak zorundayız. Bu doğrultuda yapılan tüm etkinlik ve çalışmaları da çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.