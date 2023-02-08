Elbistan'da enkaz altında kalan kişi 59 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ekipler, 1 kişiyi depremden yaklaşık 59 saat sonra sağ olarak çıkardı. Yaralı olarak çıkarılan 23 yaşındaki Danyal Budak, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, o anlar dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ekiplerin hummalı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD koordinesinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında Elbistan Emniyet Caddesi üzerinde yıkılan 6 katlı binanın enkazından gece saat 03.30 sıralarında ses duyması üzerinde çalışmaları yoğunlaştırıldı. Ekiplerin yaptıkları yaklaşık 12 saatlik çalışmaları sonucunda 23 yaşındaki Danyal Budak deprem nedeniyle yıkılan bina enkazından yaklaşık 59 saat sonra sağ olarak çıkardı. Yaralı olarak çıkarılan Budak daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Enkazdan sağ çıkarılan ve ambulansa konularak hastaneye götürülen 23 yaşındaki Danyal Budak'ın sedye ile taşındığı anlar dron ile havadan görüntülendi.