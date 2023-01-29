İhlas Haber Ajansı

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Elbistan'da fırınlar denetlendi

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde ekmek üretimi yapan fırınlarda denetim yapıldı.


Gramaj ve temizlik konusuna titizlikle yaklaşan zabıta ekipleri, ekmekleri tek tek tartıp, üretim alanlarını köşe bucak inceledi.


Denetimleri takip eden Zabıta Müdürü Oktay Ölker, gramaj ve temizlik konusundan taviz verilmeyeceğini söyledi.


Kontrollerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirten Ölker, "Elbistan'daki fırınları gramaj ve hijyen konularında tavizsiz bir şekilde denetliyoruz. Uyarılarda bulunuyoruz. Hak edenlere cezasını yazıyoruz. İlçemizdeki fırın işletmecilerimiz bu konuda ne kadar ciddi olduğumuzu anladı. Halk sağlığı bizim birinci önceliğimizdir. İşini layıkıyla yapan işletmecilere teşekkür ediyorum. Diğerlerine de örnek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


Fırın işletmeci ve müşteriler de denetimlerin kendilerine güven ve memnuniyet verdiğini söyledi.

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