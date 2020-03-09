Elbistan'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasının finali yapıldı.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik İstiklal Marşı güzel okuma yarışmasının finali yapıldı. İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla Elbistan'da okullar arasında İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışması düzenlendi. Yarışmaya toplamda 90 öğrenci katıldı. Yarışmanın finalinde ise her kategoriden 6'şar öğrenci yarıştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal, Milli Şair Ersoy'un İstiklal Marşı'nda, milletin tarihinin yolculuğunun, ruh derinliğinin, gönül yüceliğinin, manevi değerlerinin ve vatan sevgisinin en müstesna biçimde anlattığının altını çizdi.

Dal, “Milletlerin tarihinde unutulmayan, iz bırakan mümtaz şahsiyetler vardır. Mehmet Akif Ersoy da eşsiz bir insan olarak tarihte yerini almıştır. Gayemiz, Mehmet Akif Ersoy'u anlamak, İstiklal Marşı'nın manasını anlamak ve buna göre yaşamımıza tatbik edeceğimiz düsturları belirlememiz gerekiyor. İstiklal Savaşımızın amacını, ruhunu ve bağımsızlık mücadelemizin önemini ve değerini nesillerimize aktarmayı ve Mehmet Akif'i her yönüyle tanımalarını amaçlıyoruz. Bu yıl 5.'sini yaptığımız bu yarışma, sizlerin mukaddes değerleri yaşama, sizden sonrakileri yaşatma maksadıyla bugün bir yeniden düşünüş, yeniden şahlanış, maziden aldığımız güçle atimizi şekillendireceğimiz bir inançla farkındalıkların oluşacağı bir gün olur.

Yarışmamız, 2 aşamalı olarak gerçekleştirildi. Bu yıl ile son 5 yılda 470 öğrenci sahnede yarıştı. 60 öğrencimiz de dereceye girdi” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından sahne sırası öğrencilere geldi. Programda, Hacı Bektaş Veli Ortaokulu evde eğitim öğrencisi Muhammed Yiğit Köse, yarışma dışı olarak İstiklal Marşı'nı okudu. Köse'ye, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal tarafından madalya ve belge takdim edildi. Daha sonra finale kalan öğrenciler, jürinin karşısında en iyi performanslarını sergilemek için çaba sarf etti. Yarışmacılar; şiire hakimiyet, özgünlük, ezber gücü, beden dili, diksiyon, Türkçeyi doğru kullanma ve vurgu ve tonlama alanlarında Türkçe ve müzik öğretmenlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Yarışmaların tamamlanmasının ardından ödül töreni gerçekleştirilecek ve dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.