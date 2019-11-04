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Elbistan'da kaçak içki operasyonu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yol uygulamasında 63 şişe çeşitli markalarda gümrük kaçağı içki ile 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yol uygulamasında 63 şişe çeşitli markalarda gümrük kaçağı içki ile 10 litre etil alkol ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Göksun karayolunun Ekinözü ilçe kavşağında rutin uygulamalarını sürdüren Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada, çeşitli markalarda 63 şişe gümrük kaçağı içki ile 10 litre etil alkol ele geçirdi. Söz konusu malzemelere imha edilmek üzere el konuldu. Kaçak içki ile ilgisi olduğu belirlenen M.K. isimli şahsa, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.


Şahıs, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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