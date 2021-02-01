Elbistan'da kaçak makaron operasyonu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan 750 bin adet kaçak makaron ile 20 kilogram çay ele geçirildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçeye yüklü miktarda kaçak makaron getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. KOM ekipleri, boş makaronların taşındığı aracın plaka ve modelini belirledikten sonra operasyon için düğmeye bastı. Söz konusu kamyonet, ilçe girişinde durduruldu. Kamyonette yapılan aramada, 75 koli halinde toplam 750 bin adet kaçak makaron ile 20 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Ele geçirilen makaron ve çayın piyasa değerinin yaklaşık 80 bin TL olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak M.A ile H.A isimli iki şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına işlem yapıldı. Konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.