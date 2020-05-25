Elbistan'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanlar ve 2 bin hayvanı kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanlar ve aileleri ile 2 bin küçükbaş hayvan, Elbistan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Jandarma ve AFAD ekiplerinin seferberliği ile kurtarıldı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı, ilçenin kırsal mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Gaziantep ili ve çevre ilçelerden hayvancılık yapmak için bölgeye gelen yaylacı ve çobanlar, yoğun kar yağışı karşısında çaresiz kaldı. İlçeye bağlı Karahasanuşağı Mahallesi'nin yaklaşık 2 bin metre rakımdaki Tahtalı Yaylası'nda mahsur kalan 6 çoban ve ailesi, soğuk hava ve yer yer yarım metreye ulaşan kar nedeniyle donma tehlikesi geçirirken yavrulama dönemindeki hayvanların bazıları da telef oldu. Bulundukları noktada telefonlar çekmediği için ilk etapta kendi çabaları ile daha aşağı kesimlere inmeye çalışan yaylacıların araçları da kara saplandı. Soğuk havaya kalan ve çoğu kırpıldığı için yürüyemeyen hayvanları ile mahsur kalan yaylacılar, uzun uğraşların ardından cep telefonun çektiği bir bölgeden yardım çağrısı yaptı. Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bağlı ekipler, yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Elbistan Belediyesi ekipleri, yaylanın yolunu açmak için uzun uğraşlar verdi. Saatlerce süren çalışmanın ardından yol açılarak çobanlar ve ailelerine ulaşıldı. Özellikle çocuk ve kadınlar, ekipler tarafından araçlarla mahalleye götürüldü. Yayladaki hayvanların ve onları bekleyen çobanların barınması için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri de çok sayıda çadırı bölgeye ulaştırdı. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, karla kaplı bölgede kalan çobanlar ve hayvanların barınması için çadırları kurdu. Vatandaşlara yemek ve ısınmaları için de gerekli malzemeler ulaştırıldı. Ekiplerin hummalı çalışması sonucunda yaklaşık 2 bin küçükbaş hayvan soğuk havada telef olmaktan kurtarılmış oldu.

Karahasanuşağı Mahalle Muhtarı Mahmut Aktaş, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yaylada mahsur kalan çobanlar vardı. Biz oraya kadar gittik. Ama yapılacak bir şey yoktu. Hayvanlar da kırpılmış olduğu için yürüyemez hale gelmişti. Biz de traktörlerle bölgeye gittik. Isınmaları için odun ve lastik götürdük. Düşük yapan hayvanları traktörlere yükleyip getirecekler. Diğerleri de yürüyerek gelecekler. Elbistan Belediyemiz de sağ olsun yardımımıza yetişti. Belediye Başkanımız da bizi arayarak son durum hakkında bilgi aldı. İlgisinden ve desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Yaylada mahsur kalan çobanlar ise, 10'a yakın koyunun telef olduğunu belirterek, “Burada mahsur kalmış durumdayız. Çok kar var. Çocuklar var, yaşlı kadınlar var. Hayvanlarımız için çadır bekliyoruz. Çocuklar perişan durumda. Şehre ulaşmaya çalışıyoruz. Telefon da çekmiyor. Çok yüksek yere çıktık. Göz gözü görmüyor. Kurtlar koyunlara saldırmaya başladı. Diğer akrabalarımızın durumunu bilmiyoruz. Onlara ulaşamadık. Allah yardımcımız olsun” şeklinde konuştular.

Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Demir ise, 2 bin hayvanın telef olmaktan kurtulduğunu söyledi.

Demir, Tahtalı Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 6 vatandaşımızın mahsur kaldığını öğrendik. Hemen iş makinelerimizi bölgeye sevk ettik. Vatandaşlarımızı dağdan kurtardık. 2 bin adet koyun telef olmaktan kurtuldu. Bizlere destek olan jandarmamıza ve AFAD ekiplerine ve Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz'e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.