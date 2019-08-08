Elbistan'da kaza: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çarpışan 2 otomobilden birinin metrelerce sürüklenerek yan yatması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Mevlüt D. idaresindeki 28 EA 052 plakalı otomobille Alper G.'nin kullandığı 46 VA 036 plakalı otomobil, Hacı Bayram Caddesi ile Esenyurt Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Alper G.'nin idaresindeki otomobil, çarpışmanın etkisi ile savruldu. Asfaltta metrelerce sürüklenen otomobil, yan yattı. Kazada, sürücü Alper G. ile aynı araçta bulunan Mert Kaan Ö. yaralandı. Yaralılar, çevreden yetişen vatandaşların yardımı ile yan yatan araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı gençleri, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri de araçlardaki gaz kaçağına karşı önlem aldı.

Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.