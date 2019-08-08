İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elbistan'da kaza: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çarpışan 2 otomobilden birinin metrelerce sürüklenerek yan yatması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çarpışan 2 otomobilden birinin metrelerce sürüklenerek yan yatması sonucunda 2 kişi yaralandı.



Kaza, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Mevlüt D. idaresindeki 28 EA 052 plakalı otomobille Alper G.'nin kullandığı 46 VA 036 plakalı otomobil, Hacı Bayram Caddesi ile Esenyurt Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Alper G.'nin idaresindeki otomobil, çarpışmanın etkisi ile savruldu. Asfaltta metrelerce sürüklenen otomobil, yan yattı. Kazada, sürücü Alper G. ile aynı araçta bulunan Mert Kaan Ö. yaralandı. Yaralılar, çevreden yetişen vatandaşların yardımı ile yan yatan araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı gençleri, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri de araçlardaki gaz kaçağına karşı önlem aldı.


Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.