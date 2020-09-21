"Elbistan'da kömür sahasındaki 25 bin dönüm alan tarıma açılsın" talebi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, Afşin-Elbistan Linyitleri kömür sahasında maden çıkarıldıktan sonra tekrar doldurulan 25 bin dönüm arazinin tarıma kazandırılması gerektiğini söyledi.

Hazine arazilerinin toprağı olmayan çiftçilere kiralanması ile ilgili çalışmaları değerlendiren Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) kömür sahasındaki döküm alanlarının tarıma açılması önerisinde bulundu.

Bölgenin tarıma açılmasıyla birlikte hem Elbistan hem de Afşin çiftçisinin kazanacağını belirten Başkan Bulut, “Elimizde organik tarım ve seracılık dahil her türlü tarım için biçilmiş kaftan var” dedi.

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde bu tür uygulama ve yöntemlere öncelik verildiğini hatırlatan Başkan Bulut, “Biz neyi bekliyoruz?” sorusunu yöneltti.

Tarımın, bir ülkenin sigortası olduğunun pandemi süreci ile daha iyi kavrandığının altını çizen Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bulut, “Bu süreçte bizim elimizde böyle bir değer var. Ekonomik anlamda Elbistan ve Afşin ilçelerine yeni bir kapı açacak altın anahtarı değerlendiremiyoruz” ifadelerini kullandı.

Söz konusu alanda yıllardır yapılan madencilik faaliyeti sonucunda 25 bin dönüm büyüklüğünde bir alan ortaya çıktığını kaydeden Başkan Bulut, şöyle devam etti:

“Elbistan ve Afşin, yıllarca termik santralin külfetini çekti ve çekmeye de devam ediyor. 1984 yılında üretime geçen Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin kömür ihtiyacı için hem Elbistan hem de Afşin ilçelerimizdeki tarım arazileri kamulaştırıldı. Bu alanlar kömür çıkarıldıktan sonra, gidya ve leonardit barındıran toprakla dolduruluyor. Burada doldurulan alanın büyüklüğünün 25 bin dönüme ulaştığı yönünde tespitlerimiz var. Ancak bu alan, yıllardır boş duruyor. Böyle bir yer başkasının eline geçmezken bizde de değeri bilinmiyor. Avrupa ve dünyanın başka yerinde olsa tarım üssüne çevirirlerdi. Bu bölgenin tarıma açılması gerekiyor. Burası seracılık ve organik tarımla binlerce insana ekmek kapısı olabilir. Suyu içinde, gübresi içinde. Serayı bir kenara bırakın her bir çiftçiye 50 dönüm verseniz 500 kişi buradan ekmeğini kazanır. Ailesiyle birlikte binlerce kişi ekmek yer, diğer sektörler için de katma değer oluşturur. Üretimden Elbistan ve Afşin kazanır, ülkemiz kazanır.”

Başkan Bulut, “Geç bile kalındı aslında. Yıllar önce bunun yapılması gerekiyordu. Tüm dünyanın kabusu haline gelen korona virüs salgınında tarımın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük. Bu alanda sadece buğday üretseniz bile büyük bir katma değer ortaya çıkar. O yüzden buranın kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Biz, oda olarak bu konuda girişimlerde bulunacağız. İnşallah olumlu sonuç alırsak çiftçimize yeni bir ufuk açmış oluruz” değerlendirmesini yaptı.