Elbistan'da ‘Off-Road Şenliği' düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen Off-Road Şenlikleri'nde yaklaşık 30 kulübe ait 50'den fazla aracın zorlu parkurdaki mücadelesi nefesleri kesti.

Elbistan Belediyesi ile Elbistan Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü'nün (ELOFF) birlikte düzenlediği ‘Elbistan Off-Road Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.

Şenlik, ilçeye bağlı Kalealtı Mahallesi'ndeki zorlu parkura gerçekleştirildi. Şenliğe, yurdun değişik il ve ilçelerindeki 30 kulüp 50'den fazla araç ve 200 off-road tutkunu katıldı. Başta Elbistan olmak üzere çevre ilçelerden de çok sayıda seyirci, pilotların zorlu mücadelesine tanıklık etmek için pist çevresinde yerini aldı. Şenliği, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Recep Üncü ve AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da izledi.

Yarışlar, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün pilotluğunu DAKUD Başkanı Ömer Ünsal'ın co-pilotluğunu yaptığı parkur açılışı ile başladı. Yarışlarda, ELOFF'a ait ‘buggy' adlı şampiyon araç da gösteri turu attı. Şenlikler S1, S2, S3 ve S4 kategorilerinde gerçekleştirildi.

Açılışın ardından ilk olarak S1 klasmanındaki araçlar sahneye çıktı. Türkiye'nin birçok bölgesindeki oyunlarda boy gösteren pilotlar, zorlu parkuru en kısa sürede tamamlamak için gaz pedallarına yüklendi. Araçların motor hacimleri arttıkça heyecan ve mücadelenin boyutu da arttı. Egzozlardan çıkan sesler, şenlik alanında yankılanırken araçların geçişi parkurun en yakın bölümündeki izleyicilerin yürekleri ise ağızlarına geldi. Off-road sporunun doğasında yer alan zorluğa alışkın olan pilotlar için rutin bir deneyim olan oyunlarda ilk kazanın gelmesi ise gecikmedi. Bir araç, virajda savrulup takla attı. Pilotların yardımına ise kendi kulüp üyeleri alandaki görevliler ve sağlıkçılar koştu. Yürekleri ağızlara getiren kazada pilotların yaralanmaması, izleyicilere rahat bir nefes aldırdı.

İçi su dolu İtalyan çukuruna giren küçük araçlar adeta kaybolurken, büyük motor hacmine sahip araçlar ise suyu yarıp çıkmayı başardı. İtalyan çukuru, pilotların baş belası olurken birçok araç elektrik aksamına su kaçması nedeniyle arızalanınca çukurdan iş makinesi yardımıyla çıkabildi.

Çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sürücülerin çoğu, parkurda kalarak zor anlar yaşadı. Zamanla yarışan sporcular, zorlu etaptan en iyi sürede çıkmak için mücadele verdi.

Şenliklerle ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yurdun 4 bir yanından gelen off-road tutkunlarını ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Şenliğin kentin tanıtımı açısından da fayda sağladığını dile getiren Başkan Gürbüz, “Bugün burada Karadeniz'den, Akdeniz'den, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan off-road kulüplerimiz yarıştı. Yaklaşık 30 kulübün katıldığı büyük bir organize düzenledik. Katılımcılara ve kulüplerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Uzun soluklu bir çalışmanın ardından bu organizasyondan da yüzümüzün akıyla çıktık. Emeği geçen herkese teşekkürler. Dereceye giren sporcularımızı da kutluyorum” dedi.

Elbistan Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü Başkanı Galip Şahin de, sporcuların zorlu parkurda kıyasıya mücadele ettiğini hatırlattı.

Off-road sporunun doğasında adrenalin olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, bugün burada sporcularımız adrenalinin doruğa çıktığı anlar yaşadı. Katılan tüm sporcularımıza ve emek verenlere şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 6 saat süren yarışlar sonrasında dereceye girenlere kupa ve ödülleri takdim edildi.