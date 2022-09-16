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Elbistan'da saksıda kenevir yetiştirilen eve operasyon

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde narkotik görevlilerinin bir evde yaptıkları aramada saksılarda yeniştirilen kenevir bitkisi ile kubar esrar ve ruhsatsız tüfek ile kurusıkı tabanca ele geçirilirken 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde narkotik görevlilerinin bir evde yaptıkları aramada saksılarda yeniştirilen kenevir bitkisi ile kubar esrar ve ruhsatsız tüfek ile kurusıkı tabanca ele geçirilirken 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.


Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu imali ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde ilçe merkezindeki bir ikamet ve müştemilatında arama yaptı. Arama sonucunda; saksıda yetiştirilen 11 adet kenevir bitkisi ile 28,32 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca ikamette bulunan ruhsatsız av tüfeği ile kurusıkı tabanca ve silaha ait fişeklere de el konuldu.


Ele geçirilen narkotik maddeler ve silahlarla ilgisi olduğu gerekçesi ile 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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