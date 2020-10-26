Elbistan'da şeker hastalarına siyez buğdaylı özel ekmek

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Belediye Halk Ekmek Fabrikası'nda tarihi 10 bin yıla dayanan siyez buğdayından şeker (diyabet) hastaları için özel ekmek üretimine başlandı.

Elbistan Belediyesi, içeriğindeki dirençli nişasta nedeniyle kan şeker düzeyini normal ekmeğe göre daha az, daha yavaş ve dengeli biçimde yükseltme özelliğine sahip olan ve ata buğdayı olarak da tanımlanan siyez buğdayından ekmek üretimi yapıyor. Elbistan Belediyesi bünyesindeki Halk Ekmek Fabrikası, şeker hastalarının daha çok tükettiği bu ekmekten günlük 300 adet üretecek.

Elbistan Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Siyez buğdayı ile diyabetik ekmek üretimine başladık. Yapımı zor ve meşakkatli bir ekmek olsa da halkımızın sağlığı ve gelen talepler doğrultusunda üretime devam ediyoruz. Dirençli nişasta bulunan undan üretilen diyabetik ekmek öncelikle şeker hastaları ve obezite sorunu olanlar daha sonra ise diyet yapan vatandaşlarımız için ideal bir tercih olacak. Şuan için fabrikamızda günde 250-300 arasında diyabetik ekmek üretimi yapılıyor. Bu sayı halkımızdan gelen talep doğrultusunda değerlendirilerek üretim sayısını belirliyoruz. Sabah 07.00 ve 13.00 saatleri arasında ve sadece Halk Ekmek Fabrikamızın yanındaki büfemizde satışını yapıyoruz” ifadeleri kullanıldı.