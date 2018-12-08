Elbistan'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Şahısların, operasyon anında yere attığı 2 tabanca da polis tarafından bulundu.

Alınan bilgilere göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlileri, sınır illerinden ilçeye silah getirileceği bilgisine ulaştı. Araştırmalarını derinleştiren KOM ekipleri, içinde 2 şahsın olduğu ve kaçak silahın getirildiği değerlendiren aracı takibe aldı. Otomobilde bulunan S.Ç. ve O.E. isimli şahısların, H.H.A. isimli şahsa tabanca teslim ettiğini belirleyen KOM ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Polisi fark eden H.H.A., poşet içerisindeki silahı atıp yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. H.H.A.'nın üzerinde bulunan diğer ruhsatsız tabanca da kovalamaca esnasında yere düştü. Polis ekipleri, 3 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı. Yere düşen 2 ruhsatsız tabanca ve fişeklere de el konuldu. Şahıslar, işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, Elbistan Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslardan H.H.A., ruhsatsız silah bulundurmak suçundan çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler, O.E. ve S.Ç. ise çıkarıldıkları mahkemece ruhsatsız silah ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.